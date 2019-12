Mima Kobi (als single)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Mima Kobi is een hip uitziende kinderwagen die ook geschikt te maken is voor twee kinderen. Hij is hoog, dit was voor onze langere panelleden prettiger dan voor de kleinere testers. Van het kinderzitje is een reiswieg te maken, maar dan moet je nog wel een matrasje meenemen. Er is ook een 'Flair'lijn, deels gemaakt van een ander materiaal.