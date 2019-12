Mountain Buggy Nano

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Mountainbuggy Nano is een compacte maar duurdere wagen. Hij lijkt erg veel op de Nuna Pepp, echter als de wagen opgevouwen is, is deze kleiner en past hij beter in een auto. Er kan een autostoeltje op (met gebruikmaking van adapters). Minder geschikt voor ongelijke ondergronden. Ook getest met reiswieg en autostoeltje.