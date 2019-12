Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De i2 is de opvolger van de Mutsy Igo. De vering en het zitje zijn gewijzigd. De i2 komt beter uit onze test dan zijn voorganger. De i2 is binnenkort ook geschikt te maken voor een tweede kind, maar de versie die wij testten was dat niet. Wij testten de versie met foambanden. Er zijn ook luchtbanden voor de i2 te koop. Luchtbanden kunnen van invloed zijn op de rijprestaties. Verkrijgbaar in 11 kleuren.