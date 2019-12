Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Mutsy Igo is in 2015 vernieuwd: voorwielvering, andere voorwielophanging, andere scharnieren en vernieuwde knopjes op de duwstang. De Igo is er in 2 varianten: foambanden voor en luchtbanden achter, en alle banden met foam. Wij testten de versie met foambanden (Mutsy Igo Foam). In 2014 testten wij de versie met luchtbanden. De bekleding van de Mutsy Igo is verkrijgbaar in tien kleuren.