Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Mutsy Nexo zit tussen een buggy en een 3-in-1 Kinderwagen in. Er kan een autostoeltje op. Doordat de rugleuning ver genoeg plat kan is hij geschikt voor baby’s. Maar een reiswieg kan er niet op. Hij is zoals veel buggy’s klein op te vouwen, maar wel aan de zware kant voor een buggy (en voor een 3-in-1 Kinderwagen aan de lichte kant). Wij beschouwen hem als een buggy. De Nexo van Mutsy scoort op veel punten prima, maar krijgt puntenaftrek vanwege een veiligheidsissue. De rugleuning kan met één hand opgeklapt worden en de wagen kan ingeklapt rechtop staan. Ook getest met autostoeltje.