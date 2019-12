Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het bijzondere van de Njoy Up Bubble is dat het zitje omkeerbaar is. Dit zie je niet vaak bij buggy’s. Verder is hij geschikt voor baby’s omdat de rugleuning helemaal plat kan. Bij de nieuwste versie van de Njoy Up Bubble is een autokinderzitje te plaatsen (m.b.v. adapters). Wij testten de versie waar dit nog niet kon. De Bubble van Njoy Up is verkrijgbaar in de kleuren zwart, kaki en bruin.