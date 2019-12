Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nuna Ivvi die door ons getest is in augustus 2015, is inmiddels vervangen door de Ivvi Savy. Aanpassingen: de zitting kantelt op een andere manier naar achteren, en de handeling om dit te doen is ook gewijzigd. Verder is er ander materiaal gebruikt voor een deel van het frame van het zitje, voor de duwstang en voor de draagbeugel. Wij zullen het gewijzigde model opnieuw testen.