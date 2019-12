Nuna Ivvi Savi

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ivvi Savi is de opvolger van de Ivvi, een wagen die goed scoorde in onze test. De Ivvi is niet meer te koop. Veranderd ten opzichte van de Ivvi, naast uiterlijkheden: de greep om de rugleuning te verstellen werkt anders. Verder heeft de zitting nu een metalen frame, dat was eerst deels van kunststof. Een aanpassing die wij in elk geval minder goed vinden is dat de rugleuning van het zitje niet meer vlak kan. Het zitje wordt nu in zijn geheel naar achteren gekanteld, waarmee de babybeentjes gebogen blijven. Scoort de Savi net zo goed als zijn voorganger?