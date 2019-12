Quinny BuzzXtra 4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De BuzzXtra is de opvolger van de Buzz, een model waarvan wij de 3-wielvariant eerder hebben getest. Wij testten nu de Quinny BuzzXtra met 4 wielen. Je kunt er een 3-wieler van maken door er een aparte module bij te kopen. De prestaties voor de 3-wieler kunnen anders zijn dan BuzzXtra die wij testten. De BuzzXtra is een all-terrainwagen met een gasveer waardoor hij automatisch uitvouwt. Hij is verkrijgbaar in rood, bruin, paars en zwart. Inmiddels is er een vernieuwde variant van de BuzzXtra verschenen. Deze hebben wij niet getest.