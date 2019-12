Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Quinny Zapp is al lang op de markt. Dit model testten we in 2012. Het 'zusje' van de Quinny Zapp, de Quinny Zapp Xtra, heeft ten opzichte van dit model een paar extra mogelijkheden: het zitje kan voorwaarts en achterwaarts ingesteld worden.