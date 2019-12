Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Quinny Zapp Xtra2 is de nieuwste versie van de Zapp Xtra, die wij in 2011 testten (en die ook nog steeds op de markt is). Het verschil met die versie is dat de Zapp Xtra2 met zitje en al opgevouwen kan worden. De Quinny Zapp Xtra 2 is verkrijgbaar in 11 kleuren. Quinny heeft ook nog de versie Zapp, die geen ligstand heeft (in tegenstelling tot de Xtra-varianten).