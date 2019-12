Stokke Xplory V3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stokke Xplory is in 2012 vernieuwd, vandaar dat hij opnieuw is getest. De Xplory valt op doordat het zitje in hoogte te verstellen is. Veel ouders vinden dat handig omdat ze het zitje dan ook op tafelhoogte kunnen plaatsen zodat je hem ook als kinderstoel kunt gebruiken. Maar het merendeel van ons panel vond de Stokke te groot en hem niet compact genoeg opvouwen, zodat ze hem niet zouden kopen. In ieder geval zouden ze hem niet aanbevelen aan mensen die met de wagen regelmatig de trap op en af moeten. Dat voelt niet solide.