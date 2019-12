X-Adventure X-Line S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De X-Line S is een 3-in-1 Kinderwagen die inclusief wieg en autostoel wordt verkocht. Het is de opvolger van de X-Line die wij in 2013 testten. Die versie kwam goed uit de test, maar deze vernieuwde variant heeft een veiligheidsissue en ging tijdens de test kapot, waardoor hij minder goed scoort. De X-Line S gaat van de markt verdwijnen, maar is voorlopig nog te koop. Verkrijgbaar in 4 kleuren.