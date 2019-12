Speelgoed getest

Eerste indruk|De feestdagen komen er weer aan! Maar wat is dit jaar het leukste cadeau? We kochten een aantal populaire spellen en lieten het testen door kinderen en ouders.

Review

We selecteerden 6 producten die genomineerd waren voor de titel van 'Speelgoed van het jaar' en lieten ze testen door kinderen van alle leeftijden en hun ouders. Welke is de leukste?

Rockboard scooter original van Niens-Trading

Richtprijs : €190;

: €190; Vanaf 9 jaar.

De absolute favoriet van alle kinderen, en eigenlijk ook wel van de volwassenen. De Rockboard scooter is een step die extra snel kan door een speciaal trapmechanisme. Het duurde even voordat we de step in elkaar hadden, maar toen werkte alles ook goed.

De Rockboard voelt solide en stevig aan. Er zijn ook goedkopere steps te krijgen die werken volgens hetzelfde principe.Of die allemaal even stevig zijn weten we niet, het principe van voortbeweging is tamelijk ingewikkeld en misschien ook wel gevaarlijk en gevoelig voor defecten.

Ondanks dat een leuk stuk speelgoed is, is het jammer genoeg wel heel erg duur.

Furby van Hasbro

Richtprijs : €90;

: €90; Vanaf 6 jaar.

De nieuwe versie van de speelgoedhype van eind jaren '90. Furby maakt vele verschillende geluidjes en kan op allerlei manieren bewegen. Volgens de fabrikant reageert Furby ook op geluid en aanraking, en zorgt een andere manier van aanraken ook voor een Furby met een ander 'karakter'. Of dat werkt en hoe ver dat gaat hebben we nog niet kunnen vaststellen.

Wel hebben we ervaren dat Furby veel geluid maakt en moeilijk stil te krijgen is. En daardoor op de zenuwen van zowel kind als ouders werkt. Vooral jonge kinderen waren erg gecharmeerd van Furby, de ouders wat minder van de hoge prijs ervoor.

Billie Aap van Hasbro

Richtprijs : €25;

: €25; Vanaf 3 jaar.

Billie Aap is een gemotoriseerde aap die uit zichzelf rondrijdt en beweegt. Kinderen moeten een ring over de staart van de aap gooien en de banaan uit de mond halen. Billie gebruikt twee C-batterijen (niet meegeleverd).

Vooral voor de jongere kinderen in Billie Aap misschien een beetje moeilijk, maar het is wel een vrolijk spel met veel beweging.

Snuffie Hup van Goliath Games

Richtprijs : € 25;

: € 25; Vanaf 4 jaar.

Een gezelschapsspelletje voor kinderen vanaf 4 jaar. Spelers verwijderen elke beurt 1 of 2 wortels en op een willekeurig moment wordt het konijn gelanceerd waarna hij opgevangen moet worden. Het spel is dan afgelopen en de speler met de meeste wortels wint. Een spelletje duurt maar een paar minuten.

De kinderen vinden het leuk en kleurrijk, de meeste ouders denken dat de lol er snel vanaf is.

Tiptoi interactive Globe van Ravensburger

Richtprijs : €40,- voor de Tiptoi Stift en nog eens €40,- voor het Globe spel;

: €40,- voor de Tiptoi Stift en nog eens €40,- voor het Globe spel; Vanaf 7 jaar.

De Tiptoi Globe is een educatief spel waarbij spelers de Tiptoi-pen gebruiken om spelletjes te spelen met een wereldbol. De Tiptoi-pen moet apart aangeschaft worden. De pen maakt geluid en geeft instructies, bijvoorbeeld 'raak Canada aan'. Het idee daarvan is leuk en spreekt zowel kinderen als ouders erg aan.

Jammer genoeg zitten er ook best veel nadelen aan het spel:

Het activeren van de Tiptoi-pen is een hoop gedoe (er is registratie met naw gegevens nodig) en gaat een paar keer fout.

Erger is nog dat de Tiptoi-pen de aanrakingen op de globe vaak niet goed registreert, waardoor een goed antwoord niet goed wordt gerekend.

Voor de kinderen is dat laatste frustrerend en reden om er al snel genoeg van te hebben.

SlammR van Nikko

Richtprijs : €60;

: €60; Vanaf 8 jaar.

De SlammR van Nikko is een op afstand bestuurbare auto die allerlei bijzondere verrichtingen zou moeten kunnen doen, zoals over de kop slaan. In de praktijk werkt het allemaal niet zo fantastisch.

De SlammR is een vrij normale op afstand bestuurbare auto die nogal moeilijk stuurt en daardoor vaak vast komt te zitten. De auto heeft (bewust) een verweerd uiterlijk, maar veel kinderen dachten daardoor dat hij niet nieuw was.

Al met al een beetje een teleurstelling.