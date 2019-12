Eerste indruk|Met de One Touch potopener kun je zonder enige krachtinspakking deksels en doppen van potten en flesjes losdraaien. Doet de One Touch potopener wat hij belooft en is het een aanwinst in de keuken?

Wat is de One Touch potopener?

Met de One Touch potopener kun je moeiteloos en zelfs zonder handen met één druk op de knop deksels en doppen van glazen potten en flessen draaien. Is het inderdaad zo makkelijk en moeiteloos als het lijkt?

De One Touch potopener werkt als volgt. Je zet hem op de pot en houdt de grote knop aan de bovenkant 3 seconden ingedrukt. Eerst bewegen de onderste klemmen naar elkaar toe en omklemmen de pot of fles. Vervolgens bewegen de bovenste klemmen zich naar elkaar toe tot ze om de deksel zijn geklemd. Als de klemmen zich hebben vastgezet, draaien de binnenste klemmen rond en houden de buitenste de pot tegen, zodat de deksel van de pot wordt gedraaid. Als de deksel is losgedraaid, gaan de klemmen weer naar hun plaats.

In de video kun je zien hoe het precies in zijn werk gaat.

We probeerden de One Touch potopener op verschillende maten potten, flessen, deksels en doppen:

Een vierkante pot met een deksel met een diameter van 6,5 cm;

Een sausfles met smalle hals en een dop met een diameter van 3,5 cm;

Een ronde pot met een deksel van 6,5 cm;

Een ronde pot met een deksel van 8 cm;

Een heel klein rond potje met een deksel van 4 cm.

De One Touch werkt op 2 penlitebatterijen (type AA).

Doe de One Touch potopener wat hij belooft?

One Touch potopener test

De Consumentenbond test de One Touch potopener. Lees hier het testresultaat van de One Touch potopener test.

Grote potten

Het openen van grote potten (met een deksel van 6,5 cm doorsnede of groter) gaat prima met de One Touch potopener. Het enige handwerk dat er soms aan te pas komt, is dat je het soms meer dan één keer moet proberen.

Smalle hals

De sausfles met smalle hals kan een probleem zijn voor de One Touch. Als de kleine klemmen de dop hebben vastgeklemd, kan het gebeuren dat de grote klemmen bij de flessenhals gaan draaien in plaats van de kleine bij de dop. Zo draait de One Touch dus wel, maar draait de dop niet los. Als je de One Touch vasthoudt, gaat het beter.

Kleine potjes

De One Touch potopener kreeg het echt moeilijk bij een klein sambalpotje. In eerste instantie lijkt hetzelfde te gebeuren als bij de smalle flessenhals: de One Touch draait zonder de dop los te draaien. Uiteindelijk lukte het de One Touch toch om zelf het kleine potje te openen. Maar omdat de One Touch een stuk zwaarder is dan het sambalpotje is het beter om de One Touch weg te halen zodra de dop geopend is. Anders valt het geheel om. Nog beter is het om tijdens het hele proces de One Touch vast te blijven houden, al moet je dan wel opletten dat je je vingers uit de buurt van de klemmen houdt.

Terug naar startpositie

Een pot openen met de One Touch duurt vrij lang. Het duurt ongeveer 40 seconden voor de pot open is, en 1 minuut totdat de klemmen weer terug op hun plaats zitten en de One Touch weer klaar is voor gebruik.

Onderbreken

Als de One Touch potopener is aangezet, kan het proces onderbroken worden door weer 3 seconden op de knop te drukken. In de praktijk lijkt het veel langer te duren tot de One Touch uitschakelt. Dat is nogal verwarrend: je bent geneigd om opnieuw de knop in te drukken, en op een gegeven moment weet je niet meer of hij bezig is met in- of met uitschakelen. Maar er zijn weinig redenen waarom je het proces zou willen onderbreken.

Geluid

De One Touch maakt een behoorlijk hard zoemgeluid tijdens het openen.

Batterijenvakje

Er gaan 2 penlitebatterijen (AA-batterijen) in de One Touch. Het batterijenvakje gaat makkelijk open, maar is lastig te sluiten.

Handleiding

De handleiding is op zich duidelijk, zij het met af en toe wat vreemde vertalingen en spel- en vertaalfouten. Enkele voorbeelden:

'Laat het apparaat nooit alleen als het is ingeschakeld.'

'Veeg eerst de vochtigheid van de deksel en het glas.'

'Houd kinderen verwijderd van het artikel.'

'Verwijder altijd de voorhanden veiligheidsverpakking.'

Prijs

We kochten de One Touch potopener via Otto.nl voor €27,95. Daar komt nog €5,50 aan bestelkosten bij.

Conclusie test One Touch potopener

De One Touch draait inderdaad deksels en doppen van flessen en potten zonder dat daar enige krachtinspanning aan te pas komt. Maar bij sommige potten en flessen is er meer dan één poging nodig, of moet je de One Touch vast blijven houden tijden het losdraaien van de deksel. Een deksel makkelijker losdraaien kan ook als je het vacuüm verbreekt door de deksel iets op te lichten met een wippertje aan een blikopener of een vork of iets dergelijks. In dat licht is €28 voor de One Touch wel een flinke uitgave.