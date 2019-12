Bespaar energie met Beste koop koelkast

Nieuws|Met ingang van maart 2014 houdt de Consumentenbond bij het berekenen van de Beste koop koelkasten voortaan ook rekening me het stroomverbruik van de koelkast. Zo kies je makkelijker de koelkast die niet alleen in aanschaf, maar ook in het gebruik het voordeligst uitpakt. De nieuwe Beste koop bespaart jaarlijks 130 kWh oftewel bijna €30 ten opzichte van de vorige Beste koop!

De koelkast is goed voor ongeveer 15% van het totale energieverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden. Het kan dus aardig wat geld besparen door voor een zuinig apparaat te kiezen. De zuinigste koelkasten uit de Koelkastenvergelijker verbruiken ongeveer 3 keer minder aan energie dan de minst zuinige apparaten. In energiekosten kan dat jaarlijks meer dan honderd euro schelen!

Vaak zijn het juist de goedkopere koelkasten die meer energie verbruiken. Maar met zo'n koelkast ben je na een paar jaar duurder uit dan wanneer je meteen wat meer geld uitgeeft aan een zuinige koelkast. Daarom vindt de Consumentenbond dat je ook rekening moet houden met de gebruikskosten als je een koelkast aanbeveelt op basis van de prijs - zoals we doen bij het bepalen van de Beste koop. Vandaar dat we met ingang van maart 2014 voortaan de stroomkosten over 10 jaar meerekenen in de berekening van de Beste koop koelkasten.

Spectaculair verschil

Die nieuwe berekening levert een spectaculair verschil op. De koelkasten die nu Beste koop zijn, verbruiken jaarlijks ruim 130 kWh - bijna de helft! - minder dan de oude Beste koop-koelkast, waarbij nog geen rekening was gehouden met de energiekosten. Dat betekent dat je met de nieuwe Beste koop bijna €30 per jaar aan energiekosten goedkoper uit bent dan met de vorige Beste koop. Het prijsverschil in aanschaf heb je met de huidige energieprijzen op die manier in 6 jaar terugverdiend.

Bekijk nu wat de Beste koop koelkasten is.

Lees ook meer over hoe je kunt besparen door voor een zuinige koelkast te kiezen.