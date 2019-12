Eerste indruk|Het openen van een potje appelmoes is lang niet voor iedereen makkelijk. Hak komt daarom dit najaar met een nieuwe deksel waarmee de pot in twee tellen open te draaien is.

Wat is de nieuwe deksel van Hak?

Vrijwel iedereen worstelt weleens met de deksel van een glazenpot. Schroevendraaier onder de deksel, er een gat in slaan, onder de hete kraan…er zijn genoeg tips om in zo'n geval de deksel toch los te krijgen. Het zou echter veel fijner zijn als de deksel er gewoon zonder al te veel capriolen af te draaien is. Gelukkig is ook producent Hak tot dit inzicht gekomen.

In samenwerking met een designbureau en een verpakkingsproducent heeft Hak een nieuwe deksel ontwikkeld die in twee tellen open te draaien zou moeten zijn.

Met een panel van 6 personen namen we de proef op de som. Bekijk of die nieuwe deksel inderdaad zoveel makkelijker open gaat.

Hak nieuwe deksel: review

Het nieuwe dekselsysteem van Hak werd door 5 van de 6 personen verkozen boven het oude systeem.

Zowel een oud als een nieuw potje werden door 3 mannen en 3 vrouwen open gemaakt. Met name de dames hadden behoorlijke moeite om de potten met de oude deksel open te maken en verkozen unaniem het nieuwe systeem.

Een van mannen verkoos de oude deksel boven de nieuwe omdat er een beetje appelmoes uit de pot kwam bij het openen. Het openen zelf vond hij bij de oude ook iets makkelijker maar het scheelde niet veel. De andere twee mannen verkozen ook het nieuwe systeem.