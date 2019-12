Wat is de Handy sealer?

Chips zak nog niet leeg of een zakje geraspte kaas niet helemaal op? In dat geval komen er elastiekjes, wasknijpers of andere sluiters te voorschijn om de inhoud van de zak nog even te bewaren tot een later moment.

Op de huishoudbeurs werd een handzame sealer geïntroduceerd waarmee je veel verpakkingen weer luchtdicht kunt sealen. Zakjes van kunststof maar ook chipszakken bijvoorbeeld.

Batterijen

De Handy sealer werkt op 2 AA-batterijen en is voorzien van een magneet zodat hij is op te hangen aan de koelkast bijvoorbeeld als je hem niet gebruikt.

Werkwijze

Schuif je eerst de beveiliging weg.

Dan plaats je de sealer op de zak.

Na 3 seconden opwarmen trek je de sealer langzaam over de verpakking.

Je houdt een opening over aan één kant. Daardoor laat je de lucht weglopen.

Seal het laatste stukje, waarbij je het eerste een stukje overlapt.

Verkrijgbaar

De Handy sealer is te koop op beurzen en markten en bijvoorbeeld ook via deze website.

Wij probeerden de Handy sealer op een chipszak, verpakking van vleeswaren en gesneden groente, een boterhamzakje en een zak diepvriesspinazie.

Benieuwd wat wij van de Handy Sealer vonden? Lees de review.



Handy Sealer: review

Conclusie

De Handy sealer vergt enige oefening, maar de meeste zakken zijn er goed mee af te sluiten, ook dikke diepvrieszakken of een chipszak. Alleen een boterhammenzakje bleek te dun en daardoor niet goed te sealen.

Het gebruik

De eerste keren is het even uitproberen bij welk tempo de zakken goed geseald worden en welke kracht je moet zetten. Zet je te veel kracht dan smelt de verpakking door, weliswaar net boven het gesealde stuk, maar de verpakking is dan dus wel dicht. Zet je te weinig kracht dan sealt hij niet dicht.

Wat verder opviel is dat het enige oefening vereist om een goede aaneengesloten naad te krijgen. Het is belangrijk dat je de verpakking goed strak houdt en geen plooien in de verpakking houdt.