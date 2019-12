De 'Sub': review

Conclusie

Het bedienen van de Sub is met alleen een aan/uitknop en een taphendel een fluitje van een cent. Let er wel op dat het slangetje, dat de Torp met de tapkraan verbindt, goed op zijn plek wordt geduwd. Dit voorkomt verspilling. Omdat de Torp verticaal in de machine wordt gelegd, neemt de Sub behoorlijk wat ruimte in. Daarnaast duurt het koelen van een Torp minimaal 6 uur, wat toch wel vrij lang is.

Voor een biertje uit de Sub betaal je - als je het apparaat niet meerekent - omgerekend ongeveer 1,5 keer zoveel als hetzelfde bier uit een flesje. En omdat de Sub gekoeld moet worden haal je eigenlijk ook een kleine koelkast in huis. Dit zul je weer terugzien op je energierekening.

Om het bekende flesje bier te verruilen voor een modern tapbiertje zul je dus wel wat concessies moeten doen met betrekking tot geld en ruimte.

Eenvoud

Het plaatsen van een Torp begint met het monteren van het tapslangetje in het deksel van de Sub. Dat gaat gemakkelijk, maar al snel blijkt de klep niet helemaal goed dicht te zitten en blijft er bier uit de Sub stromen. Het slangetje dient dus goed op zijn plek te worden gedrukt voor gebruik.

Oefening baart kunst

Het eerste biertje geeft behoorlijk veel schuim. Hier wordt echter ook op gewezen in de handleiding. De biertjes die volgen beginnen er langzaam maar zeker mooier uit te zien en ook beter te smaken. Ook hier geldt dus: oefening baart kunst! De inhoud van 2 liter stelt je in staat om ongeveer 10 biertjes te tappen.

1,5 keer zo duur

De Heineken Torp kost € 5,79 en bevat 2 liter bier (prijs per liter: € 2,89). Een kratje Heineken bij de AH kost € 13,99 (24 flesjes x 0,33 liter = 7,92 liter. Prijs per liter: € 1,76). Een biertje uit de Sub is zo ruim 1,5 keer zo duur als bier uit een flesje.

Let op! Dit is nog zonder de kosten van de tapinstallatie zelf, de Sub, (€249) mee te rekenen.

Let op:

Omdat de Sub en de Torps onder druk (komen te) staan mag de machine niet in direct zonlicht staan en mag je de Torps niet koelen in de vriezer. Het koelen van een Torp duurt minimaal 6 uur in de koelkast of 10 uur in de Sub zelf. Bovendien dien je de thuistap minimaal een uur voor gebruik aan te zetten om op temperatuur te komen.

Maak een Torp niet los voordat hij helemaal leeg is. Dit gaat ten koste van de bierkwaliteit.

Wat is de 'Sub'?

De Sub is de nieuwste thuistap van Krups en Heineken. Hij werkt met zogenaamde 'Torps', torpedovormige vaatjes bier. Om de Sub te kunnen gebruiken, voorzie je de Torp van het meegeleverde tapslangetje en plaats je het in de machine. Zorg er wel goed voor dat het slangetje goed vastzit. Je bent nu klaar om te tappen.

Er zijn bij de lancering 7 verschillende bieren verkrijgbaar: Heineken, Affligem, Desperados, Wieckse Witte, Tiger Beer, Pelforth en Birra Moretti Baffo d'Oro. Er zullen later nog andere smaken gelanceerd worden.