Nieuwe Beste koop en Beste uit de test koelkasten

De nieuwe 'Beste uit de test' doet het uitstekend. Hij heeft dan ook een prachtige 8,9 als testoordeel. Deze vrijstaande upside-down koelkast, met een viersterrenvriesdeel onder is zeer energiezuinig, ruim, koelt uitstekend en is geschikt om in de schuur of garage te zetten. Helaas is hij nogal prijzig, en komt daardoor niet in aanmerking voor het predicaat 'Beste koop'.

Superzuinige Beste koop

Ook de 'Beste koop' is een van de nieuw geteste koelkasten. Deze nieuwe 'Beste koop' valt vooral op wegens zijn zuinigheid: een jaar lang koelen en vriezen met deze koelvrieskast kost je maar €34 aan stroomkosten. Bovendien kan hij snel een flinke lading ongekoelde boodschappen op koelkast- of diepvriestemperatuur brengen, en kan goed tegen een koude en warme omgeving dus geschikt voor in de schuur of garage. Ook is hij prettig in het gebruik.

Laagste testoordeel van 2015

De septembertest leverde ook enkele missers op. Zo krijgen enkele koelkasten niet meer dan een 4,5 als rapportcijfer - het laagste van 2015 tot nu toe. Deze koelkasten vallen alleen in negatieve zin op: ze zijn niet zuinig, grote hoeveelheden ongekoeld eten op koelkast- of diepvriestemperatuur brengen gaat niet goed en ze zijn niet prettig in het gebruik.

Gerenommeerd koelkastenmerk valt tegen

Verder komt een gerenommeerd koelkastenmerk er in deze test niet goed vanaf. Bij het invriezen of koelen van een grote portie eten op kamertemperatuur loopt de temperatuur in het koeldeel te ver op, óf het gaat er juist vriezen. Ook is hij niet bepaald zuinig met energie.