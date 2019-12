Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG RCB63327OX is een vrijstaande A++ koelvriescombinatie met een No Frost viersterren vriesdeel onder. De RCB63327OX heeft een snelvriesfunctie. In het koeldeel een vershoudlade en een groentelade, 4 plateaus waarvan 1 in hoogte verstelbaar. In het vriesdeel 3 lades.