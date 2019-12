AEG SCB51811LS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Inbouwkoelvrieskast met viersterrenvriesdeel onder. In koeldeel 5 glazen plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 2 naast elkaar geplaatse groentelades en 4 deurrekken over de volle breedte van de deur. In vriesdeel 3 laden. Deze koelvriescombinatie beschikt over LowFrost, waardoor ontdooien minder vaak nodig is. Montage: sleepdeur.