ATAG KD80178BDN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ATAG KD80178BDNis een A++ inbouwkoelvriescombinatie met No Frost 4-sterren vriezer. De KD80178BDN heeft een snelvriesfunctie. In het koeldeel 5 plateaus waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 groentelade over de volle breedte. In de deur 3 rekken, waarvan 2 in hoogte verstelbaar. In het vriesdeel 3 lades.