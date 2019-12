Bauknecht KV 175 Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaand tafelmodel met viersterrenvriesvak met de handgreep links. Twee deurrekken over de volle breedte van de deur, waarvan de bovenste met afdekkende klep, 2 deurrekjes over de halve breedte van de deur. 2 groentelades over de halve breedte en 1 in hoogte verstelbaar plateau.