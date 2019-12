Bosch KAN58A45

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande side-by-sidekoelkast met het koeldeel rechts en viersterrenvriezer links. In de deur van het koeldeel 5 deurrekken over de volle breedte, waarvan 1 in hoogte verstelbaar. In koeldeel zelf 2 glasplateaus en 3 laden. Vriesdeel is voorzien van een tweesterrendeel van ruim 8 liter, 4 deurrekken, 2 glasplateaus waarvan 1 in hoogte verstelbaar, en 2 laden. No frost in de vriezer. Voorzien van een ijs- en waterdispenser aan de buitenkant van de vriezer.