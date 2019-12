Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KGE49VW4A is een vrijstaande A+++ koelvriescombinatie met Lowfrost vriesdeel onder. Door Lowfrost in de vriezer is deze sneller en makkelijker te ontdooien. De Bosch KGE49VW4A heeft een superkoel- en supervriesfunctie. De Bosch KGE49VW4A is ook verkrijgbaar in RVS-look: Bosch KGE49VI4A.