Vrijstaande koelvrieskoelkast met viersterrenvriesdeel onder. In het koeldeel 4 plateaus, waarvan 3 in hoogte verstelbaar en 2 vershoudlades met luchtvochtigheids- en temperatuurregeling. In het vriesdeel 3 lades. De Bosch KGF39SB45 is ook verkrijgbaar in het wit (KGF39SW45) en in het rood (KGF39SR45). De Siemens KG39FEI46 is technisch gelijk, maar heeft geen glazen deur en handvaten in plaats van een weggewerkte deurgreep over de lengte van de koelkast.