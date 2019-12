Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch KGN34VL35 is een vrijstaande koelvriescombinatie met een No Frost vriezer. De KGN34VL35 heeft zowel een superkoel- als een supervriessysteem. De VitaFresh lades in de koelkast zijn ingedeeld in een droge en in een vochtige zone, voor het juist bewaren van levensmiddelen. In de vriezer 3 lades.