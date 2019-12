Haier A3FE735CMJ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Haier A3FE735CMJis een vrijstaande koelvriescombinatie A++ met No Frost vriesdeel. Het vriesdeel bestaat uit twee lades die afzonderlijk open kunnen en heeft een snelvriesfunctie. In het koeldeel twee lades, een groente lade en een My Zone lade die kouder dan het koeldeel ingesteld kan worden. De A3FE735CWJ is technisch gelijk, maar dan uitgevoerd in grijs.