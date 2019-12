LG GBB539NSCFE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande koelvriescombinatie met viersterrenvriesdeel onder. Het koeldeel heeft 3 in hoogte verstelbare plateaus, 2 laden en 4 deurrekken. Het vriesdeel heeft 3 even diepe laden en no frost. Door een luchtcirculatiesysteem is de luchttemperatuur in de hele koelkast hetzelfde. Geen mogelijkheid om flessen horizontaal op te bergen.