Liebherr CBNPgw 3956-21

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande koelvrieskast met viersterrenvriesdeel onder. In koeldeel 3 deurrekken, 3 in hoogte verstelbare glasplateaus, waarvan er 1 slechts de halve diepte heeft. Verder in koeldeel 2 zeer ruime 0 °C/vershoudlades. No-frostvriesdeel met 3 lades.