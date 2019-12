Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr CN 4713 is een A++ koelvriescombinatie met No Frost vriesdeel onder. Deze Liebherr heeft Duo Cooling, wat inhoudt dat de koelkast apart van het vriesdeel in en uit te schakelen is. Deze koelkast is ook verkrijgbaar in een RVS uitvoering: Liebherr CNel 4713.