De Liebherr CN 5715 is een vrijstaande koelkast met No Frost vriezer. De CN 5715 heeft een superkoel- en een supervriesfunctie. De groentelade heeft luchtvochtigheidsregeling. De CNef 5715 is technisch gelijk, uitgevoerd in rvs-look.