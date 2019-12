Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr CNP 4313-21 is een vrijstaande A+++ koelkast met viersterrenvriesdeel onder. Het is de opvolger van de CNP 4313. De CNP 4313-21 beschikt over een NoFrost vriezer en heeft DuoCooling-technologie: het koelsysteem van het vriesdeel is gescheiden van het koeldeel. In het koeldeel 4 plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar, 1 groentelade over de hele breedte en een flessenrek. In de deur 3 verstelbare deurrekken over de gehele breedte. In het vriesdeel 3 lades. De CNPel 4313 is technisch gelijk, maar is uitgevoerd in een RVS look.