Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr ICP 3324 Comfort is een A+++ inbouwkoelkast. De Liebherr beschikt zowel over PowerCooling als SuperFrost, dat zijn snelkoel- en snelvriesfuncties. Met de DuoCooling zijn vries en koeldeel van elkaar gescheiden koelcircuits. In het koeldeel heeft de ICP 3324 een groentelade. In het vriesdeel 3 lades. Deurmontage: deur-op-deursysteem.