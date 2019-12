Miele K 33222 i

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Inbouwkoelkast zonder vriezer van ongeveer 102 cm hoog. 5 plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar. 2 naast elkaar gelegen groentelades. 4 deurrekken over de volle breedte. Ondanks dat er geen resultaat staat bij het testonderdeel koelvermogen met snelkoelfunctie, beschikt deze Miele wel over een snelkoelfunctie.