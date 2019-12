Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pelgrim KK2102K is een compacte A+ inbouwkoelkast zonder vriezer van ongeveer 102 cm hoog. De KK2102K heeft 4 glasplateaus waarvan 3 in hoogte verstelbaar en twee naast elkaar gelegen groentelades. In de deur 4 rekken over de volle breedte, waarvan 1 in hoogte verstelbaar. Montage: sleepdeursysteem.