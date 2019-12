Samsung BRB260135WW/EF

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De BRB260135WW/EF is een A++ inbouw koelkast van Samsung met No Frost vriezer met snelvriesfunctie. De metalen koelplaat zou volgens Sasmung bijdrage aan de temperatuurstabileit in het koelkdeel doordat het de kou vasthoudt. In het koeldeel zitten 2 groentelades. In de vriezer zitten 2 grote lades en een easyslide, een uitschuifbare plank. De inbouw montage voor de deur: sleepdeur. De Samsung BRB260035WW is technisch gelijk.