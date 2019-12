Samsung RB31FERNCWW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande koelvrieskast met viersterrenvriesdeel onder. In koeldeel 0-gradenzone. In deur koeldeel 2 rekken over de gehele breedte en 2 in hoogte verstelbare over de halve breedte en een uitneembaar bakje. In koelruimte zelf 3 glasplateaus waarvan 1 uitschuifbaar en een flessenrek. No frost in de vriezer. Verder 3 laden in de vriezer waarvan 2 extra hoge. Ook getest in 2013, opnieuw getest volgens het nieuwe Testprogramma.