De Samsung RB34K6032SS/EF is een vrijstaande A++ koelkast met viersterren vriesdeel onder. De RB34K6032SS/EF beschikt over een Fresh Zone lade speciaal voor vlees en vis. Het Multi-airflow systeem houdt de vriezer ijsvrij en de koelkast condensvrij. De koelkast heeft zowel een supervries- als een superkoelfunctie. In het koeldeel 4 plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar, 1 vershoudlade en 1 groentelade over de hele breedte. In de deur 2 deurrekken over de gehele breedte en 4 over de halve breedte. De deurgrepen zijn geïntegreerd in de deur. In het vriesdeel 3 lades.