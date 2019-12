Samsung RB38M7998S4/EF

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Family Hub RB38M7998S4/EF is een A++ koelvriescombinatie met het vriesdeel onder. De Family Hub is verbonden met het internet. Op het grote touchscreen op de koelkast deur kan je recepten bekijken, muziek luisteren, filmpjes bekijken, notities achterlaten en agenda's beheren. Door de houdbaarheidsdatum van de producten in de koelkast-app in te voeren word je via het scherm of je smartphone herinnerd wat er op het punt staat over datum te gaan, zo kan je voedselverspilling voorkomen. Door 3 camera's in het koeldeel bekijk je op het scherm of op je smartphone wat je in de koelkast hebt liggen. De RB38M7998S4/EF heeft een superkoel- en supervriesfunctie.