Samsung RFG23UERS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande 'driedeurs' koelvrieskast van 90 cm breed, met koeldeel boven met 2 'french doors' en viersterrenvriezer onder in een lade zeer hoge lade over de volle breedte. In de twee koeldeeldeuren 6 deurvakken van verschillende breedte en opzet, en één rekje voor sausflesjes. In koeldeel zelf 2 verstelbare glasplateaus over halve breedte van de koelkast en 1 glasplateau over de volle breedte, 2 laden over de halve breedte van het koeldeel en 1 lade over de volle breedte. In de groenteladen is het vochtgehalte regelbaar. IJs- en waterdispenser in de buitenkant van de deur. In het vriesdeel zitten 2 van boven toegankelijke laden over de volle breedte. No frost in vriesdeel. Ook getest in 2013, opnieuw getest volgens het nieuwe Testprogramma.