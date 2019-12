Samsung RS7578THCSR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande Amerikaanse koelkast met viersterrenvriesdeel links. In koeldeel 4 in hoogte verstelbare plateaus, 1 groentelade en een extra lade. In de deur 3 deurrekken en 1 vak dat via een apart luikje in de deur van buiten toegankelijk is zonder de gehele koelkastdeur te hoeven opnenen. In no frost vriesdeel een klein tweesterrenvriesdeel, 2 plateaus, 2 laden, 3 deurrekken en een ijsblokjesmaker.