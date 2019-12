Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KG36E6I4P is een vrijstaande A+++ koelkast met LowFrost vriesdeel onder. Deze koelkast heeft zowel een superkoel- als een supervriesfunctie. Hij is technisch gelijk aan de Bosch KGE36VW4A, maar heeft externe handgrepen en een divider box in de groente-/fruitlade.