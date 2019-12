Siemens KG36VVW32

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande koelvrieskast met viersterrenvriesdeel onder. In koeldeel 4 plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar en 1 uitschuifbaar. 1 flessenrek om flessen liggend op te bergen en 1 groentelade over de gehele breedte. Led-lampje bovenin vooraan in het midden, schuin naar beneden schijnend. In de deur 3 rekken over de volle breedte. In de vriezer 3 laden waarvan 1 extra hoge.