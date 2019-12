Siemens KG38QAL30

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vrijstaande koelvrieskast met viersterrenvriesdeel onder. Achter een aparte deur zit een 0 °C-zone en een speciaal vaccuumvak, waarin je bederflijke spullen nog langer goed zou kunnen houden zonder ze te bevriezen. Als gevolg daarvan is het 'gewone' koelvak aan de kleine kant, met 3 deurvakken, waarvan slechts 1 hoog genoeg is voor flessen en pakken en dergelijke, 2 in hoogte verstelbare glasplateaus en 2 kleine groentelades over de halve breedte. In het vriesdeel 1 lage lade, 1 gewone, 1 extra hoge lade, een lade over de halve breedte en een IceTwister: een soort ijsblokjesmaker.