De Siemens KG56NHX3P is een extra grote A++ vrijstaande koelkast met vriesdeel onder. De KG56NHX3P heeft twee camera's in het koeldeel, de beelden zijn te bekijken via de Home Connect app. Deze koelkast heeft zowel een superkoel- als een supervriesfunctie. Hij is technisch gelijk aan de Bosch KGN56HI3P, maar heeft een zwart inox deur.