Siemens KI41RED30

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Inbouwkoelkast zonder vriezer van ongeveer 122 cm hoog. 6 glazen plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 vershoudlade met luchtvochtigheidsregeling over de volle breedte en 4 deurrekken over de volle breedte. Montage: deur-op-deur-systeem.