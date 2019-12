Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens KI87SSD30 is een A++ inbouw koelvriescombinatie. In het koeldeel een Hyperfresh Plus groentelade waarvan de luchtvochtigheid is te regelen. De KI87SSD30 heeft een superkoel- en een supervriesfunctie. De vriezer is een Lowfrost vriezer met 2 lades waarvan 1 extra groot. De Siemens KI87SAF30 is technisch gelijk, maar heeft geen SoftClose deur, geen flessenrooster en ook geen softstart LED verlichting. De KI87SAD30 is ook gelijk, maar heeft geen softstart verlicht en geen flessenrooster. Deurmontage is deur-op-deursysteem.