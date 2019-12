Whirlpool WBA 43983 NFC IX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Iets bredere (71,5 cm) vrijstaande koelvrieskast met viersterrenvriesdeel onder. In koeldeel 4 deurrekken, waarvan 1 zeer ondiepe, 2 in hoogte verstelbare glasplateaus, 1 groentelade, 1 lade als 0 °C-zone, 1 flessenrek om flessen horizontaal op te bergen. No-frostvriesdeel met 3 laden, waarvan 1 extra hoge en twee ondiepe deurrekken waar bijvoorbeeld een pizza in kan.